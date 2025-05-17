19 фото, на которых большая разница представлена во всей красе

Многие вещи познаются в сравнении — именно так можно оценить их размер или масштаб изменений. Мы собрали фото, которые лучше тысячи слов объясняют, что такое большая разница, и здесь есть, на что посмотреть.
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