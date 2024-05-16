Шойгу заявил, что ВС России наступают на всех направлениях в зоне СВО

Он подчеркнул, что его главной задачей на посту секретаря Совбеза РФ остается спецоперацияЭкс-министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что «на всех направлениях спецоперации идет наступление и довольно неплохо».
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