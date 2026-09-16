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Царьград

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Изменились вкусы или дело в кошельке? Почему потребители переключились на птицу вместо говядины и свинины

Изменились вкусы или дело в кошельке? Почему потребители переключились на птицу вместо говядины и свинины

В первом полугодии продажи мяса индейки в России выросли на 17% год к году. потребители переходят на птицу?Потребители всё чаще стали выбирать мясо птицы вместо говядины и свинины.

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