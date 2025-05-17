Кремль сообщит, если Путин и Трамп решат провести разговор

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль проинформирует общественность, если президенты России и США, Владимир Путин и Дональд Трамп, решат провести телефонный разговор по итогам прошедших российско-украинских переговоров в Стамбуле.
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