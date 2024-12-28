Жительница Нового Уренгоя пожаловалась на состояние коррекционной школы

Жительница Нового Уренгоя пожаловалась на условия в единственной в городе коррекционной школе № 18. Родители учащихся устали ждать начала строительства нового здания и терпеть отсутствие ремонта в старом.
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