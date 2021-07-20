Порошенко пообещал за год «вернуть Крым домой»

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил в Facebook, что в течение года Крым «вернется домой». В своем обращении к крымским татарам и «всем украинским мусульманам» по поводу исламского праздника Курбан-байрам Порошенко заявил, что на следующий год «коренной крымскотатарский народ Украины» отметит праздник в Бахчисарае.
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