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Эффектный шаг: зачем Путин разрешил западным инвесторам продать российские акции перед переговорами

Эффектный шаг: зачем Путин разрешил западным инвесторам продать российские акции перед переговорами

Российское руководство перед переговорами на высшем уровне пошло на определенные уступки в бизнес-сфере, добиваясь тем самым незначительных жертв со своей стороны, но перебрасывая политический «мяч» на сторону оппонентов.

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