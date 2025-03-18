Эффектный шаг: зачем Путин разрешил западным инвесторам продать российские акции перед переговорами

Российское руководство перед переговорами на высшем уровне пошло на определенные уступки в бизнес-сфере, добиваясь тем самым незначительных жертв со своей стороны, но перебрасывая политический «мяч» на сторону оппонентов.
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