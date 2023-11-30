Китайские учёные перечислили, без каких пяти органов человек может продолжать жить

Издание "Правда.Ру" со ссылкой на китайских учёных называет органы, без которых человек может жить.Китайские учёные перечислили органы, без которых человек способен прожить: желчный пузырь, аппендикс, одно лёгкое, одна почка и желудок.
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