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Три ничьих «Спартака» зимой... ФЕДУН: Лучше, чтобы команда на сборе ползала, а не летала

Три ничьих «Спартака» зимой... ФЕДУН: Лучше, чтобы команда на сборе ползала, а не летала

«Посмотрел два матча вживую, - поделился владелец московского «Спартака» Леонид Федун после третьей подряд ничьей его команды на сборах в товарищеских встречах.

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