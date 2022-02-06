Три ничьих «Спартака» зимой... ФЕДУН: Лучше, чтобы команда на сборе ползала, а не летала

«Посмотрел два матча вживую, - поделился владелец московского «Спартака» Леонид Федун после третьей подряд ничьей его команды на сборах в товарищеских встречах.
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