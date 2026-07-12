ФИФА может рассмотреть расширение чемпионата мира до 64 сборных

Международная федерация футбола (ФИФА) может рассмотреть расширение чемпионата мира до 64 команд. Об этом сообщил президент организации Джанни Инфантино в комментарии Bluewin "При организации чемпионата мира важно учитывать не только Европу и Южную Америку, но и весь мир.
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