ФИФА может рассмотреть расширение чемпионата мира до 64 сборных

Международная федерация футбола (ФИФА) может рассмотреть расширение чемпионата мира до 64 команд. Об этом сообщил президент организации Джанни Инфантино в комментарии Bluewin "При организации чемпионата мира важно учитывать не только Европу и Южную Америку, но и весь мир.