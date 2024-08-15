В России могут ввести запрет на работу мигрантов по патенту. Такое поручение губернаторам содержится в протоколе правительственной комиссии по профилактике правонарушений под председательством главы МВД Владимира Колокольцева.
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