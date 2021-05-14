Новый материал для лечения ран может защитить от устойчивых бактерий

Исследователи из Технологического университета Чалмерса, Швеция, разработали новый материал, предотвращающий инфицирование ран — специально разработанный гидрогель, который действует против всех типов бактерий, в том числе устойчивых к антибиотикам.
Исследователи из Технологического университета Чалмерса, Швеция, разработали новый материал, предотвращающий инфицирование ран — специально разработанный гидрогель, который действует против всех типов бактерий, в том числе устойчивых к антибиотикам.
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