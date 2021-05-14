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Новый материал для лечения ран может защитить от устойчивых бактерий

Новый материал для лечения ран может защитить от устойчивых бактерий

Исследователи из Технологического университета Чалмерса, Швеция, разработали новый материал, предотвращающий инфицирование ран — специально разработанный гидрогель, который действует против всех типов бактерий, в том числе устойчивых к антибиотикам.

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