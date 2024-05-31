Белый дом заявил о верховенстве закона в ответ на вердикт Трампу

Global Look Press/HOCH ZWEI Представитель американской администрации Иан Сэмс, говоря о вынесенном вердикте присяжных бывшему президенту США Дональду Трампу по делу о фальсификации деловой документации, заявил, что в Белом доме "уважают верховенство закона".
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