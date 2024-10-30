В Татарстане планируют увеличить минимальный потребительский бюджет почти на 1,5 тыс. рублей

В Татарстане планируют увеличить минимальный потребительский бюджет с III квартала 2024 года. Согласно новым данным, он составит 24 600 рублей, что на 1 482 рубля больше по сравнению со II кварталом текущего года, когда сумма составляла 23 118 рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии