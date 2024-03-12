В период с 4 по 10 марта государственные инспекторы Североморского территориального управления Росрыболовства провели ряд инспекций на водоемах Мурманской и Архангельской областей, а также в Ненецком автономном округе.
Североморская рыбоохрана за неделю зафиксировала более 50 нарушений
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Александр Ляшенко
Выписано штрафов на общую сумму 116 тысяч рублей, из которых уже взыскано 19 100 рублей, это 16.05%, про остальные 84% бабка на двое сказала.В рамках принятых мер, у нарушителей было конфисковано 77 предметов, эти действия отражают серьезность подхода регулирующих органов к вопросам соблюдения правил рыболовства и защиты водных биоресурсов, подчеркивая важность сохранения экологического баланса в регионе?
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