Североморская рыбоохрана за неделю зафиксировала более 50 нарушений

Александр Ляшенко

Выписано штрафов на общую сумму 116 тысяч рублей, из которых уже взыскано 19 100 рублей, это 16.05%, про остальные 84% бабка на двое сказала.В рамках принятых мер, у нарушителей было конфисковано 77 предметов, эти действия отражают серьезность подхода регулирующих органов к вопросам соблюдения правил рыболовства и защиты водных биоресурсов, подчеркивая важность сохранения экологического баланса в регионе?