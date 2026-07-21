Шашлычную в Нижнекамске временно закрыли из-за нарушений санитарных норм

В Нижнекамске суд временно запретил работу шашлычной «Мангал и точка» на улице Чистопольской. Причиной стали выявленные нарушения санитарных требований, а также результаты лабораторных исследований продуктов.
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