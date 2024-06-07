Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • Надежда Левченко
    Или армяне от обезьян. Напрямую...Вы в курсе, что а...
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    ну это же из того же источника где укры  Чёрное  море выкопали и Иисус был украинцем !!  вторая часть наяву но уже пр...Вы в курсе, что а...
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    Обезьяны произошли от армян!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Вы в курсе, что а...

В Кремле не исключили изменения структуры администрации президента

В Кремле не исключили изменения структуры администрации президента

В Кремле не исключают возможности внесения изменений в структуру администрации президента РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что о соответствующем указе объявят незамедлительно.

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