В Кремле не исключили изменения структуры администрации президента

В Кремле не исключают возможности внесения изменений в структуру администрации президента РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что о соответствующем указе объявят незамедлительно.
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