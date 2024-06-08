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Меркурис: Уничтожение войсками РФ техники США на Украине стало рутиной

Меркурис: Уничтожение войсками РФ техники США на Украине стало рутиной

Военный эксперт Александр Меркурис обратил внимание на то, что поражение подразделениями Вооружённых сил России переданных киевскому режиму бронемашин Соединённых Штатов Америки превратилось в обычную рутину.

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