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Еврокомиссия допускает переход на рубли при оплате российского газа

Еврокомиссия допускает переход на рубли при оплате российского газа

В документе, который разослали странам-членам ЕС, значится, что газовые компании могут пойти на предложение РФ и расплачиваться за газ в рублях, если в схеме оплаты не будет задействован российский Центробанк, в отношении которого введены санкции.

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