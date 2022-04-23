Еврокомиссия допускает переход на рубли при оплате российского газа

В документе, который разослали странам-членам ЕС, значится, что газовые компании могут пойти на предложение РФ и расплачиваться за газ в рублях, если в схеме оплаты не будет задействован российский Центробанк, в отношении которого введены санкции.
В документе, который разослали странам-членам ЕС, значится, что газовые компании могут пойти на предложение РФ и расплачиваться за газ в рублях, если в схеме оплаты не будет задействован российский Центробанк, в отношении которого введены санкции.
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