Врач Бартули: риск заражения паразитами возникает при употреблении любой рыбы, которая не прошла термическую обработку

Врач-терапевт, паразитолог Эдуард Бартули в беседе с Общественной Службой Новостей рассказал, что риск заражения паразитами возникает при употреблении любой рыбы, которая не прошла хорошую термическую обработку.
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