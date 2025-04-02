Штраф в 1,5 млрд рублей грозит компании за свалку в Иркутской области

МУ Росприроднадзора по Иркутской области и БПТ подало иск в суд против ООО «СТП Размещение отходов» с требованием выплаты 1,559 миллиарда рублей в качестве компенсации за ущерб, нанесённый окружающей среде, сообщает пресс-служба Арбитражного суда Иркутской области.