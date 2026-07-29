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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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КОНКАКАФ о планt ФИФА продать часть прав на ЧМ: «Он разработан без обсуждений – мы узнали только из СМИ. Глубоко обеспокоены отсутствием надлежащей процедуры»

Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) раскритиковала планы президента ФИФА Джанни Инфантино продать часть прав на чемпионат мира внешним инвесторам.

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