Успешные патриотичные люди с деньгами займутся охраной порядка и воспитанием молодежи. «Хранители России» рассказали о своей новой миссии после реструктуризации

В организации опровергли слухи, что являются проектом Кремля и получают госфинансированиеСразу после съезда движения «Хранители России» иностранная пресса заклеймила его проектом Кремля по консолидации рассерженных патриотов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Взрыв машины сове...
- В Москве взорвали...
- О чем смогли дого...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым