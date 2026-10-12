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Успешные патриотичные люди с деньгами займутся охраной порядка и воспитанием молодежи. «Хранители России» рассказали о своей новой миссии после реструктуризации

Успешные патриотичные люди с деньгами займутся охраной порядка и воспитанием молодежи. «Хранители России» рассказали о своей новой миссии после реструктуризации

В организации опровергли слухи, что являются проектом Кремля и получают госфинансированиеСразу после съезда движения «Хранители России» иностранная пресса заклеймила его проектом Кремля по консолидации рассерженных патриотов.

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