В Лихославльском округе продолжается реализация проектов местных инициатив

В Лихославльском округе Тверской областипродолжается реализация проектов в рамках программы поддержки местных инициатив 2026 года: в этом году работы завершены на нескольких объектах социальной сферы, сообщает администрация округа; В Кавском территориальном отделе в здании библиотеки заменены оконные блоки — помещение стало светлее и более комфортным для посетителей.