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Сергей Лавров преподнес генеральному секретарю АСЕАН философский подарок

Сергей Лавров преподнес генеральному секретарю АСЕАН философский подарок

В четверг в Джакарте состоялось совещание "Россия-АСЕАН" - то самое главное мероприятие, на которое в Индонезию прилетел министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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