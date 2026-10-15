Cпецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер предложили европейским партнерам рассмотреть возможность разморозки части российских активов для возобновления переговоров по урегулированию конфликта на Украине.
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