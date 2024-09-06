Харламов с Ковальчук готовятся стать родителями — сияют от счастья

Супруги вышли в свет и рассказали о первых месяцах семейной жизни. Гарик Харламов с женой Катериной Ковальчук Социальные сетиНакануне в кинотеатре «Москва» прошла премьера комедии «Любовь зла» с Катериной Ковальчук в главной роли.
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