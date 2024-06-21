Депутат Госдумы Исаев: недополученная за 8 лет пенсия при индексации не пропадет

Депутат Государственной думы, член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев прокомментировал законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам, который был внесен в нижнюю палату парламента депутатами от «Единой России» 20 июня.
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