Депутат Госдумы Исаев: недополученная за 8 лет пенсия при индексации не пропадет

Депутат Государственной думы, член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев прокомментировал законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам, который был внесен в нижнюю палату парламента депутатами от «Единой России» 20 июня.