От личное мнение

234 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Россиянин
    Вот до чего доводит Украину государственная проституция. Но в данном случае блядство.Глупый ход Киева ...
  • Ole Ole
    А вечно гадящая англичанка, исторический корень зла для России ?Сатановский: США ...
  • Алексей Нечаев
    чиновники на местах сделают все чтобы эту помощь ни кто не получил ! ДЕНЕГ У НИХ НЕТ !!!!!!!!!!!!Кабмин утвердил п...

Юрист Мойжес обсудил проблемы с дорогами и введение билетов с QR-кодами в Петербурге

Юрист Мойжес обсудил проблемы с дорогами и введение билетов с QR-кодами в Петербурге

Санкт-Петербург, 16 ноября. Исполнительный директор велопешеходной ассоциации «Пошли-поехали» Герман Мойжес посетил студию Медиагруппы «Патриот», в которой обсудил планируемое введение нового форматна оплаты в общественном транспорте Петербурга.

Вернуться к статье
Обсудить
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх