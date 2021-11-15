Юрист Мойжес обсудил проблемы с дорогами и введение билетов с QR-кодами в Петербурге

Санкт-Петербург, 16 ноября. Исполнительный директор велопешеходной ассоциации «Пошли-поехали» Герман Мойжес посетил студию Медиагруппы «Патриот», в которой обсудил планируемое введение нового форматна оплаты в общественном транспорте Петербурга.