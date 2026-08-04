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«Выглядело слишком жестоко»: судья умудрился удалить футболиста и двух тренеров «Уфы» за 16 секунд в матче Первой лиги

«Выглядело слишком жестоко»: судья умудрился удалить футболиста и двух тренеров «Уфы» за 16 секунд в матче Первой лиги

Матч четвёртого тура Первой лиги между «Уфой» и КАМАЗом был омрачён судейским скандалом. В конце первого тайма главный арбитр Владимир Шамара показал прямые красные карточки футболисту уфимцев Залимхану Юсупову, а также главному тренеру команды Омари Тетрадзе и его ассистенту Фёдору Щербаченко.

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