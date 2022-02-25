https://x-files В древности под пушки пытались использовать остатки промышленного оборудования от предыдущей цивилизации В процессе изучения древних книг в том числе касающихся артиллерии и ее применения в 15-17 веках я пришел к достаточно простому выводу - многие "супер-орудия" древности были примером использования найденных предметов предыдущей высокотехнологичной цивилизации и в силу того, что их нашедшие уже не имели представления о предназначении этих предметов, они попытались их использовать так, как им это представлялось.