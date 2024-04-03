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Психоз и уединенный образ жизни: что происходит со звездой сериала «Солдаты» Шибановым

Психоз и уединенный образ жизни: что происходит со звездой сериала «Солдаты» Шибановым

Актер Юрий Шибанов стал центральной фигурой в последнем выпуске популярной передачи “Малахов”. В ходе эфира на телеканале “Россия 1” звезда сериала “Солдаты” заявил о своем диагнозе – биполярное расстройство.

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