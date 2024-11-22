ФОМ: уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину составляет 81%

Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 81% опрошенных граждан России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ), проведенного с 15 по 17 ноября среди 1,5 тыс.
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