Экспорт бензина продолжится: отмену запрета продлили до конца июля Татьяна АрестоваОграничения на экспорт бензина, временно отмененные на фоне удовлетворения внутреннего спроса, должны были возобновить действие с 1 июля.
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