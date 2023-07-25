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Экс-президент Трамп предупредил, что сейчас самое опасное время в истории США из-за рисков использования ядерного оружия

Экс-президент Трамп предупредил, что сейчас самое опасное время в истории США из-за рисков использования ядерного оружия

Сейчас самое опасное время в истории Соединенных Штатов с связи с рисками применения ядерного оружия.

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