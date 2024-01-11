В Самарской области полицейские вместе с общественниками проводят познавательные встречи с подростками

Сотрудники полиции и общественники на постоянной основе проводят мероприятия с целью пропаганды среди молодежи здорового образа жизни, профилактики употребления запрещенных веществ и организации активного отдыха среди молодых людей.
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