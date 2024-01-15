Биолог назвала эффективный способ профилактики гриппа и COVID

Испытания проводились в разгар пандемии.Для профилактики вирусных заболеваний, в том числе гриппа и коклюша, стоит принимать пробиотики, поскольку поддержание правильной микрофлоры кишечника обеспечивает хорошее функционирование иммунной системы.
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