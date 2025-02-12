Прогноз погоды в Крыму на 12 февраля

Прогноз погоды в Крыму на 12 февраляВ Симферополе +1 и облачно с прояснениямиВ Севастополе +5 и пасмурноВ Евпатории +1 и пасмурноВ Черноморском 0 и пасмурноВ Джанкое -1 и пасмурноВ Ялте +6 и пасмурноВ Алуште +7 и облачно с прояснениямиВ Керчи -1 и облачно с прояснениямиВ Армянске 0 и.