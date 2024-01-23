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Военное обозрение

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«Мы продолжим поддерживать Украину»: Генсек НАТО заявил о подписании контрактов на закупку 155-мм артиллерийских снарядов

«Мы продолжим поддерживать Украину»: Генсек НАТО заявил о подписании контрактов на закупку 155-мм артиллерийских снарядов

Подробности сделки не раскрываются, за исключением того, что снаряды предназначены для стран альянса, а также Украины.

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