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Татар-информ

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Каждый шестой житель Татарстана установил самозапрет на кредиты

Каждый шестой житель Татарстана установил самозапрет на кредиты

В Татарстане самозапрет на получение кредитов установили 16% жителей – это 642,66 тыс. человек, следует из данных Объединенного Кредитного Бюро.

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