Трамп объявил о ликвидации иранского вооружения в Ормузском проливе

Дональд Трамп сообщил о уничтожении американскими силами иранского военного оборудования в Ормузском проливе.
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