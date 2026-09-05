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Эмиссары Трампа привезли в Москву именную монету с надписью «Мир через силу»

Эмиссары Трампа привезли в Москву именную монету с надписью «Мир через силу»

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и бизнесмен Джаред Кушнер привезли на переговоры в Москву памятную именную монету с надписью «Мир через силу».

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