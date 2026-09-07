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Царьград

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Гурулев: для мобилизации миллиона россиян не хватит оружия и техники

Гурулев: для мобилизации миллиона россиян не хватит оружия и техники

Депутат Государственной думы Андрей Гурулев, имеющий звание генерал-лейтенанта, считает, что на данный момент отсутствуют основания для объявления в стране всеобщей мобилизации.

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