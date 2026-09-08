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Мужчина получил 14 лет за сбор данных о погибших участниках СВО на кладбище

Мужчина получил 14 лет за сбор данных о погибших участниках СВО на кладбище

В Ярославле вынесен приговор местному жителю, признанному виновным в государственной измене. По данным прокуратуры региона, он собирал и передавал представителям украинских спецслужб сведения о погибших участниках СВО.

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