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Газета.ру

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В Иркутске на видео попало, как столкнулись маршрутка и легковой автомобиль

В Иркутске на видео попало, как столкнулись маршрутка и легковой автомобиль

В Иркутске произошло ДТП с участием микроавтобуса и легковушки. Об этом сообщили «МВД38». По предварительным данным, 26-летний водитель автомобиля Daihatsu Move не уступил дорогу микроавтобусу «Газель» на перекрестке.

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