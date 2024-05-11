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Дмитрий Рогозин: Формула "Русские не сдаются!" имеет несколько смыслов

Дмитрий Рогозин: Формула "Русские не сдаются!" имеет несколько смыслов

Формула "Русские не сдаются!" имеет несколько смыслов. Мы не сдаемся не только врагу, но и самим себе.

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Комментарии
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Jurij Najdenov
Эк тебя разнесло, буквоед, хренов. На войне всегда так было и не только у нас, но и у немцев и наглосаксов. Ты истории них... не знаешь и выпендриваешься тут, ахфицер, наверное?
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Jurij Najdenov
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