Формула "Русские не сдаются!" имеет несколько смыслов. Мы не сдаемся не только врагу, но и самим себе.
Дмитрий Рогозин: Формула "Русские не сдаются!" имеет несколько смыслов
Комментарии
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Jurij Najdenov
Эк тебя разнесло, буквоед, хренов. На войне всегда так было и не только у нас, но и у немцев и наглосаксов. Ты истории них... не знаешь и выпендриваешься тут, ахфицер, наверное?
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6 час.
Jurij Najdenov
Рогозин же написал, что всё по обоюдной договоренности с командирами, как вы понимаете текст, вам разжёвывать всё нужно?, енералы диванные, тьфу! читатели юнные...
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6 час.
ВА
Владимир Акулов
Бьются хохлы насмерть , потому что позади нацистские заградотряды...Устойчивость фронта обеспечивается расстрелами.
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4 час.
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