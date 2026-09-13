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За рулем

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Новейший флагман Audi уже в продаже — как оснащен и сколько стоит?

Новейший флагман Audi уже в продаже — как оснащен и сколько стоит?

Новым кроссоверным флагманом Audi стал вседорожник Q9. Габариты – 5310×2210×1810 мм при колесной базе 3140 мм.

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