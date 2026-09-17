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The Eurasia Daily news agency

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India has clearly pointed out to the United States the consequences of the adoption of the law on sanctions against Russia

India has clearly pointed out to the United States the consequences of the adoption of the law on sanctions against Russia

The New Daily clearly pointed out to the American administration the consequences in relations between India and the United States, as well as for the global economy due to the adoption by Congress of a law imposing new sanctions on Russia and Iran and are determined to take all necessary measures to protect their interests.

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