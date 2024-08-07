Олимпиада-2024, 8 августа, все медали дня: спортсмены разыграют 27 комплектов наград

Олимпийские игры-2024 Париж, Франция Марафонское плавание Женщины, 10 км 8:30 Парусный спорт Микст, швертбот 12:43 Микст, многокорпусник 13:18 Мужчины, кайт 14:03 Женщины, кайт 14:33 Скалолазание Мужчины, скорость 13:54 Гребной спринт Мужчины, каноэ-двойки, 500 м 14:20 Женщины, байдарки-четверки, 500 м 14:40 Мужчины, байдарки-четверки, 500 м 14:50 Хоккей на траве Мужчины Финал 20:00 Матч за 3-е место 15:00 Прыжки в воду Мужчины, трамплин, 3 м 16:00 Тяжелая атлетика Женщины, до 59 кг 16:00 Мужчины, до 73 кг 20:30 Футбол Мужчины Матч за 3-е место 18:00 Греко-римская борьба До 67 кг После 19:15 До 87 кг После 19:15 Вольная борьба Женщины, до 53 кг После 19:15 Велотрек Женщины, кейрин 20:01 Мужчины, омниум 20:27 Легкая атлетика Женщины Прыжки в длину 21:00 400 м с/б 22:25 Мужчины Метание копья 21:25 200 м 21:30 110 м с/б 22:45 Тхэквондо Мужчины, до 68 кг 22:19 Женщины, до 57 кг 22:37 Бокс Поединки за бронзу Мужчины, до 57 кг 22:30 Женщины, до 75 кг 23:02 Финалы Мужчины, до 51 кг 23:34 Женщины, до 54 кг 23:51 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.