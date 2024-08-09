США допустили сближение России и Китая, сделав таким образом ошибку в своей внешней политике. Об этом заявил кандидат в президенты США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции, транслируемой на YouTube.
Трамп назвал ошибку политики США в отношении России и Китая
Комментарии
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Виктор Фоменко
Вот этим заявлением Трамп продемонстрировал снобизм США и их желание управлять всем миром. Что значит, США допустили сближение России и Китая. Ага, забыли у них спросить с кем нам сближаться, а с кем нет. Как будто у нас своих голов нет. Хотя совсем недавно мы действительно жили по их указке. Трамп просто проболтался, что именно США стравливают государства и народы в угоду своих интересов.
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