Трамп назвал ошибку политики США в отношении России и Китая

Виктор Фоменко

Вот этим заявлением Трамп продемонстрировал снобизм США и их желание управлять всем миром. Что значит, США допустили сближение России и Китая. Ага, забыли у них спросить с кем нам сближаться, а с кем нет. Как будто у нас своих голов нет. Хотя совсем недавно мы действительно жили по их указке. Трамп просто проболтался, что именно США стравливают государства и народы в угоду своих интересов.