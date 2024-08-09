Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 251 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

Трамп назвал ошибку политики США в отношении России и Китая

Трамп назвал ошибку политики США в отношении России и Китая

США допустили сближение России и Китая, сделав таким образом ошибку в своей внешней политике. Об этом заявил кандидат в президенты США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции, транслируемой на YouTube.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Виктор Фоменко
Вот этим заявлением Трамп продемонстрировал снобизм США и их желание управлять всем миром. Что значит, США допустили сближение России и Китая. Ага, забыли у них спросить с кем нам сближаться, а с кем нет. Как будто у нас своих голов нет. Хотя совсем недавно мы действительно жили по их указке. Трамп просто проболтался, что именно США стравливают государства и народы в угоду своих интересов.
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх